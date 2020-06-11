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Kamuda istihdam yılın ilk çeyreğinde arttı

11.06.2020 12:44

Son güncelleme : 11.06.2020 12:44
Türkiye`de yılın ilk çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla yaklaşık 4,7 milyon oldu.



AA

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, kamuda çalışan sayısı ocak-mart döneminde 4  milyon 698 bin 941'i buldu. Bu sayı geçen yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 517 bin  82 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Böylece kamuda istihdam edilen kişi sayısı  yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 artmış oldu.

Kamuda çalışan personelin 2 milyon 942 bin 904'ünün kadrolu, 455 bin  50'sinin sözleşmeli, 1 milyon 144 bin 400'ünün sürekli işçi, 51 bin 80'inin  geçici işçi, 105 bin 507'sinin diğer kategorilerde olduğu görüldü.

Kamuda çalışan personelin alt dağılımı incelendiğinde, burada istihdam  edilenlerin yüzde 66,1'ine karşılık gelen 3 milyon 104 bin 952 kişinin genel  bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı belirlendi. Genel bütçe  kapsamındaki kamu idarelerinde geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 965 bin 30  kişi görev yapıyordu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji  enstitülerinde, geçen yılın ilk çeyreğinde 279 bin 163 kişi istihdam edilirken,  bu yılın ilk çeyreğinde sayı 7 bin 249 artışla 286 bin 412'ye ulaştı.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı bu yılın ilk çeyreğinde  geçen yılın aynı dönemine göre 750 kişi artarak 42 bin 882'ye çıktı.

Aynı dönemde özel bütçeli diğer idarelerde çalışan sayısı 2 bin 286  kişi azalışla 100 bin 414'e, diğer kamu idarelerindeki personel sayısı da 107  kişi azalışla  7 bin 316'ya geriledi.

KAMU BANKALARININ PERSONEL SAYISINDA ARTIŞ

İller Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma ve  Yatırım, Vakıflar Bankasından oluşan kamu sermayeli bankalarda ocak-mart  döneminde 63 bin 661 kişi görev yaptı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 46 bin  975 kişi seviyesindeydi. Bu artışta 2019'un sonunda Vakıflar Bankasının kamu  bankası kapsamına dahil edilmesi etkili oldu.

Belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam oranı aynı dönemde yüzde  9,31 artışla 454 bin 94'ten 496 bin 388'e yükseldi.

İl özel idarelerinde 2019'un ilk çeyreğinde 13 bin 784 kişi istihdam  edilirken, bu yılın ilk çeyreğinde sayı 1008 kişi azalarak 12 bin 776'ya  geriledi.




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