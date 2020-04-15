KAP`a açıklandı! Yüzde 44 geriledi













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Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, yolcu doluluk oranı da Mart ayında geçen yıla göre 7.5 puan düşüşle yüzde 80.1 oldu.Mart ayında corona virüs salgınına karşı önlem alınmaya başlanması nedeniyle yolcu trafiğinde düşüş yaşandı.