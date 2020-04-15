Corona virüs tedbirlerinin alındığı mart ayında Pegasus`un yolcu sayısında düşüş yaşandı. Şirketten KAP`a yapılan açıklamaya göre Pegasus`un yolcu sayısı mart ayında, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 44.1 azalarak 1.34 milyon oldu.
KAP`a açıklandı! Yüzde 44 geriledi
15.04.2020 09:26
Son güncelleme : 15.04.2020 09:26
REUTERS
Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, yolcu doluluk oranı da Mart ayında geçen yıla göre 7.5 puan düşüşle yüzde 80.1 oldu.
CORONA NEDENİYLE YOLCU TRAFİĞİ AZALDI
Mart ayında corona virüs salgınına karşı önlem alınmaya başlanması nedeniyle yolcu trafiğinde düşüş yaşandı.
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 97.491
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|Önceki Kapanış
|: 98.550
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98.630
En Düşük
97.273
18:056,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8318
En Düşük
6,8079
18:057,4887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4973
En Düşük
7,4578
18:05379,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 379,10
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
377,38
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5678
|8,6108
|% -0,15
|
|Frank
|7,0651
|7,1076
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8097
|1,8188
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-5,88
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.483
|3,20
|
|Tam
|2.490
|2.555
|3,20
|
|Yarım
|1.211
|1.244
|1,50
|
|Çeyrek
|608
|622
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,63
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,86
|29,86
|0,26
|
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