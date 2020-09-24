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Kapasite kullanım oranı eylülde arttı

24.09.2020 10:20

Son güncelleme : 24.09.2020 10:21
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.741 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,6'ya yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,3 puan artarak yüzde 74,3'e ulaştı.


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