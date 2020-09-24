İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine yükseldi.
Kapasite kullanım oranı eylülde arttı
24.09.2020 10:20
Son güncelleme : 24.09.2020 10:21
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.741 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,6'ya yükseldi.
Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,3 puan artarak yüzde 74,3'e ulaştı.
10:051.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.102
En Düşük
1.097
10:057,6907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,7185
En Düşük
7,6798
10:058,9709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0226
En Düşük
8,9504
10:05458,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,03
|Açılış
|: 458,60
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler10:05
|HURGZ
|2,20
|6.110.221
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|17.208.086
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.392.460
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|YONGA
|43,36
|1.871.461
|% -9,97
|
|DAGI
|10,04
|44.387
|% -9,96
|
|MEGAP
|11,35
|2.249.071
|% -9,92
|
|SISE
|6,81
|109.077.781
|% 0,29
|
|ADESE
|2,40
|69.753.025
|% 3,90
|
|KRDMD
|3,30
|49.688.044
|% 0,30
|
|ICBCT
|7,82
|37.004.540
|% 5,96
|
|GARAN
|6,57
|32.851.788
|% -0,15
|
|ADESE
|2,40
|69.753.025
|% 3,90
|
|SISE
|6,81
|109.077.781
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,30
|49.688.044
|% 0,30
|
|IHLAS
|1,08
|9.435.242
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,55
|12.155.658
|% 0,65
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6806
|7,6907
|% -0,13
|
|Euro
|8,9550
|8,9709
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7354
|9,7842
|% -0,41
|
|Frank
|8,2826
|8,3325
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0433
|2,0536
|% -0,22
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-6,82
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,22
|
|B. Petrol
|41,46
|41,46
|-0,31
|