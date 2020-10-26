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Kapasite kullanım oranı yükseldi

26.10.2020 10:06

Son güncelleme : 26.10.2020 10:08
Kapasite kullanım oranı ekim ayında 0,8 puan artışla %75,4 seviyesine yükseldi.



İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1732 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.


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