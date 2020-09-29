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`Karşılaştırılabilir veri eksikliği sürdürülebilir yatırımları yavaşlatıyor`

29.09.2020 14:50

Son güncelleme : 29.09.2020 14:51
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), anlamlı, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir veri eksikliğinin sürdürülebilir sermaye yatırımları potansiyelini zayıflattığını duyurdu.



AA

OECD'nin "İş Dünyası ve Finans 2020 Görünümü" raporu yayımlandı.

Sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımlarının son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyüdüğü belirtilen raporda, sürdürülebilir finansın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için hükümetlerin, düzenleyicilerin ve iş dünyasının daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, sürdürebilir sermaye yatırımlarında yetersiz kalan veri tabanının dikkatli kontroller yapmayı ve uzun vadeli değer oluşturmaya odaklanmayı zorlaştırdığı, bu nedenle hükümetlerin ve denetim makamlarının sürdürülebilir yatırımlar için veri tabanını iyileştirmede piyasa katılımcılarıyla birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

Raporda, "Piyasa katılımcıları; durum tespiti yapmak, riskleri yönetmek, sonuçları değerlendirmek ve yatırımları sürdürülebilir, uzun vadeli değerle uyumlu hale getirmek için ihtiyaç duydukları ilgili, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir ESG verilerini halen bulamamaktadır." denildi.

Raporda, tutarlı, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir ESG verileri için en acil olanın, ortak bir küresel ilkeler ile bir rehberin oluşturulması olduğu vurgulandı.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, rapora ilişkin değerlendirmesinde, finansın Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmada oynadığı kritik role dikkati çekerek, "Finans, ancak yatırımcılar ihtiyaç duydukları araçlara ve bilgilere sahipse daha iyi çevresel, sosyal veya yönetişim sonuçları sağlayabilir." ifadesini kullandı.


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