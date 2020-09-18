Karşılıklı yatırımlar 9 yılın en düşük seviyesinde















ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde gerilim, ABD ve Çin arasındaki yatırımların 2020 yılının ilk 6 ayında son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İlk 6 ayda şirketler ve girişim sermayesi fonları tarafından her iki yöne doğru yapılan yatırımlar toplamda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalarak 10,9 milyar dolar seviyesinde kaydı.

2016 ve 2017'nin ilk 6 aylarında yatırımlar yaklaşık 40 milyar dolar seviyesindeydi.

Yılın ilk yarısında ABD şirketlerinin Çin'e doğrudan yatırımları yüzde 31 azalarak 4,1 milyar dolar olurken, Çinli şirketlerin ABD'ye yatırımları yüzde 38 artışla 4,7 milyar dolara yükseldi. Çinli şirketlerin yatırımların en büyük bölümünü Tencent Music'in Universal Music'tehn 3,4 milyar dolara hisse alması oluşturdu.

İlk 6 ayda Çin'in ABD'ye girişim sermayesi yatırımları 2014'ten bu yana görülen en düşük seviyeye inerek 800 milyon dolar olurken, ABD'nin Çin'de girişim sermayesi yatırımları da son 4 yılın en düşük seviyesi olan 1,3 milyar dolara geriledi.