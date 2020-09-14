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Kırgızistan Çin`den erteleme istedi

14.09.2020 10:36

Son güncelleme : 14.09.2020 14:20
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çin`den borç geri ödemelerinin kolaylaştırılmasını ve ertelenmesini talep etti.



AA

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un, Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Ceenbekov'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının makroekonomik durum üzerindeki olumsuz etkisini göz önünde bulundurarak, Kırgızistan'ın Çin'e olan dış borç ödemelerinin kolaylaştırılmasını ve ertelenmesini önerdiği bildirildi.

Açıklamada, Kırgız tarafının ayrıca iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların gelişmesine katkıda bulunacak e-ticaret ve bilgi teknolojisi gibi alanlarda yeni iş birliği modellerinin uygulanmasına ilgisini aktardığı kaydedildi.

Görüşmede, tarafların ikili ve çok taraflı iş birliğinin öncelikli alanları hakkında fikir alışverişinde bulunduğu, iş birliğini daha da derinleştirmenin yanı sıra karşılıklı dayanışma ve mevcut durumda birbirlerini daha fazla desteklemeye hazır oldukları vurgulandı.

Kırgızistan'ın mevcut 3 milyar 874 milyon dolarlık dış borcunun 1 milyar 794 milyon dolarlık bölümünü Çin İhracat-İthalat Bankasına (Eximbank) olan borcu oluşturuyor.

Ceenbekov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile nisan ayında yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin borç geri ödemelerinin kolaylaştırılması konusunu gündeme taşımıştı.


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