Konut Fiyat Endeksi, ağustosta aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 26,2 artışla 144,4 seviyesinde gerçekleşti.
Konut Fiyat Endeksi arttı
16.10.2020 15:04
Son güncelleme : 16.10.2020 15:06
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Ağustos 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 144,4 seviyesinde gerçekleşti.
Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,9 artış kaydetti.
3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 2,1 artış gösterdi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 23,3, 26,2 ve 27,5 arttı.
14:501.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
14:507,9463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9534
En Düşük
7,9127
14:509,3304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0344
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3321
En Düşük
9,2709
14:50487,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 487,69
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
488,35
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler14:50
|TKURU
|357,50
|42.065.244
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.865.093
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.559.876
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|GEDZA
|19,78
|24.180.077
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.062.214
|% -9,95
|
|SISE
|6,77
|929.979.933
|% 0,74
|
|PETKM
|4,72
|714.067.036
|% 0,43
|
|KERVT
|7,68
|482.523.198
|% 2,13
|
|GARAN
|7,05
|417.052.008
|% 0,57
|
|TUPRS
|82,35
|415.987.889
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,82
|375.782.646
|% 5,20
|
|IHLGM
|1,70
|330.870.220
|% 6,92
|
|EKGYO
|1,94
|353.466.225
|% 0,00
|
|PETKM
|4,72
|714.067.036
|% 0,43
|
|SISE
|6,77
|929.979.933
|% 0,74
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9431
|7,9463
|% 0,18
|
|Euro
|9,3231
|9,3304
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2214
|10,2726
|% 0,04
|
|Frank
|8,6604
|8,7125
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1112
|2,1217
|% 0,01
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|2,43
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,42
|
Seans Raporu
14:50
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15:05EUYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 967 adet işlem
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15:04AYCES
Yüzde 5.54 oranında artışla 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 012 adet işlem
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15:03XU050
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