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Konutlardaki elektrik tüketimi şehir değiştirdi

24.07.2020 11:09

Son güncelleme : 24.07.2020 11:09
Türkiye genelinde 1 Haziran`da başlatılan normalleşme adımları sonucunda evde geçen sürenin azalmasıyla İstanbul Avrupa Yakası`nda mesken abonelerinin elektrik tüketimi düşerken, şehirler arası giriş-çıkış yasağının kalkması ve memlekete dönüşlerin başlamasıyla Sivas, Tokat ve Yozgat`ta meskenlerin elektrik tüketimi arttı.



AA

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ  (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) normalleşme sürecenin  elektrik tüketimine etkisini ortaya koyduğu örneklem çalışmasında, söz konusu üç  bölgenin 15 Haziran-14 Temmuz 2019 ve 13 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerini  kapsayan 30 günlük elektrik tüketim verileri kıyaslandı.

AA muhabirinin çalışmadan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde  1 Haziran'da normalleşme adımlarının atılmasıyla meskenlerdeki elektrik  tüketimindeki değişimler dikkati çekti.

Normalleşme adımlarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda haziran başından  itibaren AVM'ler, restoran, kafe ve parklar açılırken pek çok şirkette de normal  çalışma düzenine geçildi. Evde geçen sürenin azalmasıyla birlikte elektrikli ev  aletlerinin kullanımı da düştü.

Söz konusu dönemde, İstanbul Avrupa Yakası'nda meskenlerde elektrik  tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalışla 170 milyon kilovatsaate  geriledi.

AEDAŞ'ın hizmet bölgesi Antalya, Isparta ve Burdur'da ise toplam  elektrik tüketimi aynı dönemde yüzde 8,1 düşüşle 60,4 milyon kilovatsaat  seviyesinde gerçekleşti. Mesken abonelerinin elektrik tüketiminde, evde geçirilen  zamanın azalmasının yanı sıra hava sıcaklıklarının geçen yıla göre daha düşük  olması etkili oldu.

MEMLEKETE GİDİŞ ELEKTRİK TÜKETİMİNİ ARTIRDI

Öte yandan, ÇEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve  Yozgat'ta ise normalleşmeyle meskenlerde elektrik tüketimi artışa geçti.

Şehirler arası giriş-çıkış yasağının kalkması, 65 yaş üstü  vatandaşların memleketlerine gitmelerine izin verilmesi ve yayla sezonun açılması  gibi nedenlerin etkisiyle bu illerdeki elektrik tüketimi söz konusu dönemde  meskenlerde yüzde 7,7 artarak 29,5 milyon kilovatsaate ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle Türkiye'de de tedbir amacıyla vatandaşların evde kalması sonucu  mart-nisan aylarında konutlarda elektrik tüketiminde yüzde 15'e varan artış  görülmüştü.

Türkiye'nin 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımlarını atmasıyla, pek  çok kurum kademeli olarak rutin çalışma düzenine geçerken, seyahat ve sokağa  çıkma kısıtlamaları kaldırılmış, şehirler arası seyahatlerde de artış yaşanmıştı.

BEDAŞ yaklaşık 5,2 milyon, AEDAŞ 2,2 milyon ve ÇEDAŞ da 1 milyonun  üzerinde olmak üzere toplam 8,4 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.




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