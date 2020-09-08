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KOOP-DES Programı`nda ilk hibeler dağıtıldı

08.09.2020 11:19

Son güncelleme : 08.09.2020 11:25
Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı kapsamında ilk etapta alınan başvurularda yaptığı değerlendirmeler sonucu, 11 ilden 54 kadın kooperatifinin, toplam bedeli yaklaşık 7,3 milyon lira olan projelerinden 5,4 milyon lirasının hibe desteği olarak karşılanmasına karar verdi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefi çerçevesinde ülke kooperatifçiliğinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak KOOP-DES Programı'nı hayata geçirdiklerini açıklamıştı. Bu kapsamda ilk hibeler dağıtıldı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlık, KOOP-DES kapsamında kooperatiflerin başvurularını 15 Temmuz 2020 itibarıyla kabul etmeye başladı.

İlk etapta yapılan değerlendirmeler sonucu, 11 ilden 54 kadın kooperatifinin, toplam bedeli 7,3 milyon lira olan projelerinden 5,4 milyon lirasının Ticaret Bakanlığınca hibe desteği olarak karşılanmasına karar verildi.

Verilen destekler büyük oranda makine ve ekipman alımına yönelik oldu. Bu kapsamda Tokat'tan 14, Adana'dan 7, Antalya'dan 7, Isparta'dan 7, Hatay'dan 5, Eskişehir'den 4, İstanbul'dan 3, İzmir'den 3, Ankara'dan 2, Nevşehir'den 1, Bolu'dan 1 olmak üzere ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, amaç faaliyet konularına uygun üretim ve istihdama katkı sağlayacak projeleri hibe desteği almaya hak kazandı.

Bakanlık, daha çok kooperatifin programdan faydalanarak yatırımlarını hayata geçirmeleri için gelen başvuruları almaya devam edecek.

Kadın kooperatiflerine proje tutarlarının yüzde 90'ı hibe olarak veriliyor

Programla kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek toplumun geniş kesimlerini üretim ve tüketim zinciri içinde aktif ekonomik aktörler haline getirmek ve vatandaşların ekonomik ve sosyal refahını artırmak hedefleniyor.

Kadınları ekonominin her alanında aktif haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, kadın kooperatiflerinin de tarımdan hizmete, imalattan sanayi sektörüne kadar pek çok alanda artan bir şekilde faaliyet göstermelerini, iç ve dış piyasalarda yer almalarını destekliyor.

Bu doğrultuda, KOOP-DES çerçevesinde ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin makine veya ekipmanla ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek sağlanıyor.

Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer bölgelerde yüzde 50'si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde de yüzde 75'i Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanıyor. 


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