Koronavirüs bankaya sıçradı













REUTERS

Singapur'da DBS bankası binada görülen koronavirüs vakasının ardından 300 kişiyi tahliye etti. Reuters tarafından görülen bir iç yazışmada DBS'nin Singapur yöneticisi Tse Koon Shee "DBS Asia Central'ın 43. katında doğrulanmış bir koronavirüs vakasının görüldüğünü bildirmekten

üzüntü duyuyorum" dedi.



43 KATTAKİ ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ



Shee sözlerine "Tedbir amacıyla 43. kattaki tüm çalışanlar tahliye edilmiş ve evden çalışmalarına karar verilmiştir" diye devam etti. DBS'nin bu konuda yakında bir basın açıklaması yapacağı belirtildi. Singapur 47 vaka ile Çin'de 1,100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs (COVID-19) salgınında Çin dışında en fazla vakanın görüldüğü yerlerden biri konumunda.