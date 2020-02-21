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Koronavirüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirleri azalabilir

21.02.2020 13:47

Son güncelleme : 21.02.2020 13:47
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl 29,3 milyar dolar seviyesinde azalabileceğini duyurdu.



AA

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden (IATA) yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının hava taşımacılığı sektörüne etkisi değerlendirildi.

Uluslararası hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 29,3 milyar dolar seviyesinde azalabileceği belirtilen açıklamada, son 10 yıldır ilk kez uluslararası seyahate olan talepte düşüş  görüldüğü, Çin ve Asya-Pasifik ülkelerine hizmet veren hava yolu şirketlerinin  gelişmelerden en olumsuz şekilde etkilenmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, 2020 sonunda Asya-Pasifik bölgesindeki hava yolu şirketlerinin gelirlerinde 27,8 milyar dolar, diğer hava yolu şirketlerinin gelirlerinde ise 1,5 milyar dolar düşüş kaydedilmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu yılın sonunda Çin hava yolu şirketlerinin sadece iç  pazarda toplam 12,8 milyar dolarlık gelir kaybı olabileceği belirtildi.

"2020, HAVA YOLU ŞİRKETLERİ İÇİN ZORLU BİR YIL OLACAK"

IATA Genel Direktörü Alexandre de Juniac, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hava yolu şirketleri, kapasitenin ve uçuş güzergahlarının azaltılması konusunda son derece zorlu kararlar veriyor. 2020, hava yolu şirketleri için zorlu bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.




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