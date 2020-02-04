GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Koronavirüs salgını beklentilerimi değiştirmedi`

04.02.2020 13:41

Son güncelleme : 04.02.2020 13:41
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Çin`de ortaya çıkan yeni coronavirüs salgınının ABD ekonomisine, para politikasına ilişkin beklentilerini değiştirmediğini söyledi.



DHA

California'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Geçen yıl 3 faiz indirimi yaptık ve şimdi ekonomi için öngördüğümüz yolda yavaş yavaş ilerliyorlar. Yaptığımız indirimlerin sonuçlarını bekleyip göreceğiz. Sağladığımız bu teşvikler ekonomiyi virüs salgını gibi şeyler için de daha dirençli yapmalı" dedi.

Ancak Bostic, Koronavirüs salgınının dünyanın tamamı için bir konu haline gelmesi, pek çok ülke ve ekonomiyi etkilemesi halinde, durumun bugün anladığından farklı bir konu haline gelebileceğini de vurguladı ve ekledi:

"Şimdilerde her gün virüsün düşündüğümüzden daha da ileri gittiğine ilişkin haberler alıyoruz. Bu düşündüğümüzden daha tehlikeli bir durum ve Çin'in tepkisi önceki olaylardakine göre oldukça farklı. Bu nedenle çok fazla değişken var ve bu durum ne olacağını kesin bir şekilde söylemeyi zorlaştırıyor."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:25120.764
Değişim :  1,28% |  1.521,41
Açılış :  120.476  
Önceki Kapanış :  119.243  
En Yüksek
120.877 En Düşük
120.159
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 11,49 15.726.573 % 15,36  
DOKTA 88,50 26.226.798 % 14,94  
DITAS 13,14 19.005.766 % 14,66  
HLGYO 1,66 142.680.981 % 11,41  
GYHOL 22,50 322.716 % 11,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7434 7,7822 % -0,10  
Frank 6,1389 6,1759 % -0,48  
Riyal 1,5867 1,5947 % -0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.570 1.571 -5,95  
Altın Gr. 301 301 -2,39  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -18,00  
Tam 1.984 2.034 -17,50  
Yarım 959 984 -8,46  
Çeyrek 481 492 -4,24  
Gümüş.Ons 17,73 17,77 0,08  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,00  
B. Petrol 54,80 54,80 0,35  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru