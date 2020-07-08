ABD Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry Kudlow, ABD ile Çin arasında imzalanmış olan birinci aşama ticaret anlaşmasının hala yürürlükte olduğuna dikkat çekti.
Kudlow: ABD-Çin ticaret anlaşması hala geçerli
08.07.2020 17:51
Son güncelleme : 08.07.2020 17:51
DHA
Fox News televizyonunda konuşan Kudlow, iki tarafın da anlaşmanın uygulanması için aktif bir şekilde çalıştıklarının altını çizdi.
Aynı zamanda Beyaz
Saray'ın ekonomi danışmanı olarak da bilinen Kudlow, CNBC televizyonunda da, ekonomide Covid-19 kaynaklı yeni bir kapanmanın, "yarardan çok zararı" olacağı uyarısı yaptı.
Kudlow, yeniden uygulamaya koyulacak sınırlayıcı önlemlerin, ekonomide "V tipi" toparlanmanın büyük zarar göreceğini vurguladı.
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