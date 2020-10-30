Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Küresel altın talebi 11 yılın en düşük seviyesinde

30.10.2020 08:34

Son güncelleme : 30.10.2020 09:53
Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre 2020 üçüncü çeyrekte küresel altın talebi son 11 yılın en düşük seviyesine indi.



Yatırımcıların altın stoklamak için acele etmemeleri ve merkez bankalarının 10 yıldır ilk kez altın satmaları talebin düşmesine yol açtı. Koronavirüs salgını da mücevher amaçlı altın talebini aşağı çekti.

WGC verilerine göre Çin ve Hindistan'ın mücevher piyasalarında üçüncü çeyrekte görülen toparlanma piyasanın canlanması için yeterli olmadı.

Temmuz-Eylül döneminde küresel altın talebi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 892,3 ton ile 2009 3'ncü çeyrekten bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Yılın ilk 9 ayında da altın talebi yüzde 10 azalarak 2972,1 ton seviyesine indi. Bu, 2009 yılından bu yana görülen en düşük talep oldu.


ETİKETLER
küreselaltıntalep




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:351.127
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TURSG 5,58 68.988.828 % 0,00  
VESBE 30,74 42.411.432 % 0,00  
TTRAK 112,00 27.531.011 % 0,00  
PEGYO 2,70 5.228.467 % 0,00  
YGYO 1,08 54.891.066 % 0,00  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,3071 8,3116 % 0,28  
Euro 9,6977 9,7197 % 0,40  
Sterlin 10,6835 10,7371 % 0,08  
Frank 9,0394 9,0938 % 0,38  
Riyal 2,2063 2,2173 % 0,22  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 3,34  
Altın Gr. 499 499 1,80  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -18,00  
Tam 3.288 3.371 -15,25  
Yarım 1.589 1.631 -7,37  
Çeyrek 797 815 -3,69  
Gümüş.Ons 23,29 23,32 0,06  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,03  
B. Petrol 38,01 38,01 -0,25  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru