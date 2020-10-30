Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre 2020 üçüncü çeyrekte küresel altın talebi son 11 yılın en düşük seviyesine indi.
Küresel altın talebi 11 yılın en düşük seviyesinde
30.10.2020 08:34
Son güncelleme : 30.10.2020 09:53
Yatırımcıların altın stoklamak için acele etmemeleri ve merkez bankalarının 10 yıldır ilk kez altın satmaları talebin düşmesine yol açtı. Koronavirüs salgını da mücevher amaçlı altın talebini aşağı çekti.
WGC verilerine göre Çin ve Hindistan'ın mücevher piyasalarında üçüncü çeyrekte görülen toparlanma piyasanın canlanması için yeterli olmadı.
Temmuz-Eylül döneminde küresel altın talebi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 892,3 ton ile 2009 3'ncü çeyrekten bu yana görülen en düşük seviyeye indi.
Yılın ilk 9 ayında da altın talebi yüzde 10 azalarak 2972,1 ton seviyesine indi. Bu, 2009 yılından bu yana görülen en düşük talep oldu.
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|% 0,00
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|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TTRAK
|112,00
|27.531.011
|% 0,00
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|PEGYO
|2,70
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|YGYO
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|Alış
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|% 0,28
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,34
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|Altın Gr.
|499
|499
|1,80
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|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
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|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
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|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
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|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
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|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,06
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|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,03
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|B. Petrol
|38,01
|38,01
|-0,25
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