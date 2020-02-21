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Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

21.02.2020 10:32

Son güncelleme : 21.02.2020 10:45
Kurulan şirketlerin sayısı 2020 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 33,48 arttı.



İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2020 ocak dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,48 kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,68 oranında artmış olup gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,86 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 3,77 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 95,51 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 105,61 oranında arttı.

KURULAN ŞİRKET SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 26,56 ARTTI

2020 yılı ocak ayında, 2019 yılı ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,56 kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,09 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,88 oranında arttı. 2020 yılı ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 9,91 kapanan kooperatif sayısında yüzde 5,45 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,55 oranında arttı.

2020 YILI OCAK AYINDA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

2020 yılı ocak ayında kurulan toplam 10 bin 591 şirket ve kooperatifin yüzde 85,80’nini limited şirket, yüzde 13,12’sini anonim şirket, yüzde 1,08’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,85’i İstanbul, yüzde 9,52’si Ankara, yüzde 6,24’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 55,56 ORANINDA AZALDI

2020 yılı ocak ayında 10 bin 591 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 9 bin 87 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 76,37’sini, bin 390 anonim şirket ise yüzde 23,63’ünü oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 55,56 oranında azaldı.

2020 ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 570’i ticaret, bin 745’i imalat ve 955’i inşaat sektöründe kuruldu. 2020 ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 255’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 594’ü inşaat, 417’si imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 702’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 427’si inşaat, 262’si imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 531’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 733’ü inşaat, 354’ü imalat sektöründe oldu.

2020 OCAK AYINDA KURULAN 114 KOOPERATİFİN 43’Ü KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2020 ocak ayında kurulan 114 kooperatifin 43’ü konut yapı kooperatifi, 23’ü işletme kooperatifi 20’si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.

2020 YILI OCAK AYINDA BİN 76 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

2020 yılı ocak ayında kurulan bin 76 yabancı ortak sermayeli şirketin 618’i Türkiye, 83’ü İran, 45’i Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 76 yabancı ortak sermayeli şirketin 101’i anonim, 975’i limited şirket oldu. 2020 yılı ocak ayında kurulan şirketlerin 128’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 53’ü gayrimenkul acenteleri ve 43’er adet olmak üzere lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri ile işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,20’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.




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