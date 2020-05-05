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Kuveyt Türk, Neova Sigorta’nın hisselerinin tamamını aldı

05.05.2020 16:20

Son güncelleme : 05.05.2020 16:20
Kuveyt Türk, yüzde 7’lik hisseyle ortağı olduğu Türkiye’nin ilk faizsiz sigortacılık (tekâfül) şirketi olan Neova Sigorta’nın yüzde 93’lük hissesini de devralarak şirketin yeni sahibi oldu. Sigortacılık sektörünün önemli bir oyuncusu olan Neova Sigorta, Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak büyümeye devam edecek.



FOREKS

Türkiye’de faizsiz sigortacılık (tekâfül) esaslarına göre kurulan ilk şirket olan Neova Sigorta’nın ortaklık yapısı değişti.

Neova Sigorta’da yüzde 7 hissesi bulunan Kuveyt Türk, ortaklarla varılan  anlaşma sonucunda hisse devir sözleşmesi imzalayarak Neova Sigorta’nın  yüzde 93’lük hissesini de devraldı. Faizsiz sigortacılık (tekâfül)  sektöründe lider ve öncü konumda olan Neova Sigorta’nın hisselerinin  tamamı yapılan anlaşmayla Kuveyt Türk’e geçmiş oldu. İlgili kamu  kurumları nezdindeki izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 5 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla pay devir işlemleri gerçekleşti.

14 BÖLGE VE 2 BİN 300 ACENTE

Faizsiz sigortacılık (tekâfül) esaslarına göre 2009 yılında hayat  dışı sigortacılık alanında kurulan Neova Sigorta, müşterilerine trafik  sigortası, kasko, konut sigortası, DASK, ferdi kaza, seyahat gibi  sigorta ürünleri sunuyor. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre,  hayat dışı sigorta sektöründe yüzde 2,83 piyasa payıyla 11. sırada,  faizsiz sigortacılık (tekâfül) sektöründe ise yüzde 50,72 piyasa  payıyla ilk sırada yer alıyor. Neova Sigorta, 14 bölge müdürlüğü, 2  bin 300 acentesi ve 250’yi aşan çalışanıyla hayat dışı faizsiz  sigortacılık alanında 11 yıldır lider ve öncü konumda bulunuyor. Neova Sigorta, müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle hayat dışı  faizsiz sigortacılık (tekâfül) sektöründeki öncü pozisyonunu  sürdürmeye ve böylelikle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya artan bir  hızla devam etmeyi hedefliyor.

FAİZSİZ SİGORTACILIK (TEKÂFÜL) NEDİR?

Türkiye’de faizsiz sigorta ismiyle anılan tekâfül, yardımlaşma  usulüyle yapılan karşılıklı sigortadır. Faizsiz sigortacılık, değişik  fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların  zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu  sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı ya da risk fonu olarak  adlandırılan prim havuzunda birikir ve katılımcılardan (poliçe  sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.
Mevzuat bakımından Tekâfül, katılımcıların kendileri ile diğer  katılımcıların tazminat ödemelerine ilişkin taleplerinin  karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları,  söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir  sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak  yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan  sigorta türünü ifade etmektedir.




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