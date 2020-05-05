Kuveyt Türk, Neova Sigorta’nın hisselerinin tamamını aldı













FOREKS

Türkiye’de faizsiz sigortacılık (tekâfül) esaslarına göre kurulan ilk şirket olan Neova Sigorta’nın ortaklık yapısı değişti.Neova Sigorta’da yüzde 7 hissesi bulunan Kuveyt Türk, ortaklarla varılan anlaşma sonucunda hisse devir sözleşmesi imzalayarak Neova Sigorta’nın yüzde 93’lük hissesini de devraldı. Faizsiz sigortacılık (tekâfül) sektöründe lider ve öncü konumda olan Neova Sigorta’nın hisselerinin tamamı yapılan anlaşmayla Kuveyt Türk’e geçmiş oldu. İlgili kamu kurumları nezdindeki izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 5 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla pay devir işlemleri gerçekleşti.Faizsiz sigortacılık (tekâfül) esaslarına göre 2009 yılında hayat dışı sigortacılık alanında kurulan Neova Sigorta, müşterilerine trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK, ferdi kaza, seyahat gibi sigorta ürünleri sunuyor. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, hayat dışı sigorta sektöründe yüzde 2,83 piyasa payıyla 11. sırada, faizsiz sigortacılık (tekâfül) sektöründe ise yüzde 50,72 piyasa payıyla ilk sırada yer alıyor. Neova Sigorta, 14 bölge müdürlüğü, 2 bin 300 acentesi ve 250’yi aşan çalışanıyla hayat dışı faizsiz sigortacılık alanında 11 yıldır lider ve öncü konumda bulunuyor. Neova Sigorta, müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle hayat dışı faizsiz sigortacılık (tekâfül) sektöründeki öncü pozisyonunu sürdürmeye ve böylelikle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya artan bir hızla devam etmeyi hedefliyor.Türkiye’de faizsiz sigorta ismiyle anılan tekâfül, yardımlaşma usulüyle yapılan karşılıklı sigortadır. Faizsiz sigortacılık, değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı ya da risk fonu olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve katılımcılardan (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.Mevzuat bakımından Tekâfül, katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türünü ifade etmektedir.