Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi hükümetlerinin ekonomide toparlanmaya yardım yükünü üstlenmeleri ve harcamaları artırmaları gerektiğini söyledi.
Lagarde`dan `toparlanma` açıklaması
14.09.2020 08:35
Son güncelleme : 14.09.2020 08:36
"Özel sektör güveni, mali politikalara güvenin miktarına bağlı" diye konuşan Lagarde, "Genişlemeci para politikalarnını drevam etmesinin aşırı istihdam azaltımından kaçınmak ve ekonomik toparlanma daha güçlü hale gelene kadar hanehalkı gelirlerinin desteklenmesinde yaşamsal önemi var" dedi.
ECB'nin 750 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma fonu üzerinde nihai anlamanın önemine işaret eden Lagarde, ECB'nin kendi üzerine düşeni yaparak ihtiyaç olduğunda tüm enstrümanlarında ayarlama yapmaya hazır beklediğini de vurguladı.
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|1.530
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