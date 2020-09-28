Londra`dan 100 çalışanını Avrupa kentlerine kaydıracak















Goldman Sachs, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağı 31 Aralık öncesinde 100'den fazla çalışanını Londra'dan Avrupa'nın diğer kentlerine kaydırma kararı aldı.

Çalışanlara yapılan bilgilendirmeye göre satış, ticaret ve özel bankacılık bölümlerinde çalışanlardan yeni sözleşme imzalamaları ve 1 Ocak'a kadar taşınmaya hazır olmaları istendi.

Londra'dan kaydırılacak personeller Paris, Frankfurt, Milano ve Madrid ofislerinde görev yapacaklar.