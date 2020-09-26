Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

LPG ithalatı temmuzda yüzde 27,5 arttı

26.09.2020 09:52

Son güncelleme : 26.09.2020 11:43
Türkiye`nin LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 artarak 358 bin 186 ton oldu.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Norveç, Kazakistan, İspanya, Libya ile Hırvatistan ve Yunanistan oldu.

LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,5 artarak 358 bin 186 tona yükseldi.

İhracat arttı

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 24,6 artışla 4 bin 588 tondan 5 bin 716 tona yükseldi. İhracat, Almanya, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı. LPG üretimi de temmuzda yüzde 14 azalarak 82 bin 476 tona düştü.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda 335 bin 11 ton otogaz, 65 bin 457 ton tüplü LPG ve 6 bin 561 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, temmuzda toplam LPG satışı yaklaşık 407 bin 29 ton oldu.

Yıllık bazda tüplü LPG satışı yüzde 2,1, dökme LPG satışı yüzde 37,6 azalırken, otogaz satışı yüzde 7,4 artış gösterdi. İç piyasada LPG satışları yüzde 4,5 arttı.

Söz konusu ayda, yüzde 82,3 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile tüplü LPG, yüzde 1,6 ile dökme LPG izledi.


ETİKETLER
LPGİTHALATEPDK




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135 En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru