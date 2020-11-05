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Lufthansa büyük zarar açıkladı

05.11.2020 14:20

Son güncelleme : 05.11.2020 14:42
Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, üçüncü çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artarak 2 milyar euroya yükseldiğini duyurdu.



Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 10,1 milyar euro olan gelirler, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2,7 milyar euroya geriledi.

Grubun net zararı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyar euroya ulaştı. Şirket 2019’nın aynı döneminde 1,2 milyar euro kar açıklamıştı.

Grubun, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,3 milyar euro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karı ise bu yılın son çeyreğinde 1,3 milyar euro zarar olarak açıklandı.

Şirketin 10,1 milyar euroluk likiditeye sahip olduğu belirtilirken, dördüncü çeyrekte nakit çıkışının aylık 350 milyon euro ile sabit tutulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan, Lufthansa Grubu'nun yılın ocak-eylül dönemindeki gelirleri 28 milyar eurodan 11 milyar euroya gerilerken, 9 ayda toplam zararı da 5,6 milyar euroya ulaştı.

Şirket, yılın son çeyreğinde aylık nakit kaybının üçüncü çeyreğe göre daha fazla olacağı ve yeniden yapılanmanın finansal sonuçları üzerinde baskı oluşturacağı uyarısı da yaptı.

Zor kış yolda

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, havacılık sektörü için zorluklarla dolu bir kışın başında olduklarını belirterek, "Göreceli rekabet avantajımızı daha da artırmak için kaçınılmaz olan yeniden yapılandırmayı yapmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, haziranda 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Şirket, daha önce Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 22 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.


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