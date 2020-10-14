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Madencilik ürünleri ihracatına Çin damgası

14.10.2020 11:37

Son güncelleme : 14.10.2020 11:38
Türkiye`nin madencilik ürünleri sektörü, geçen ay en fazla ihracatı 146 milyon 556 bin dolarla Çin`e gerçekleştirdi.



AA

 

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin madencilik ürünleri ihracatı ise ocak-eylül döneminde yüzde 7,3 azalarak 2 milyar 966 milyon 374 bin dolara geriledi. Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artan madencilik ürünleri ihracatı, ağustos ayına göre ise yüzde 30,6 artarak 421 milyon 3 bin dolara yükseldi.

Madencilik ürünleri ihracatı, Türkiye'nin toplam ihracatından eylül ayında yüzde 2,8, yılın 9 ayında ise yüzde 2,7 pay aldı.

Sektör geçen ay en fazla ihracatı, 146 milyon 556 bin dolarla Çin'e gerçekleştirdi. Çin'i 37 milyon 540 bin dolarla ABD, 19 milyon 940 bin dolarla İspanya, 17 milyon 397 bin dolarla Bulgaristan, 15 milyon 27 bin dolarla Belçika izledi.

Miktar bazında da eylülde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı 32 milyon 918 bin dolarla Çin'e gerçekleşti.

Çin liderlik koltuğunu bırakmadı

Madencilik ürünleri sektörü, yılın 9 ayında da en fazla ihracatı Çin'e gerçekleştirdi. Sektör, bu dönemde Çin'e 890 milyon 368 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Çin'i 271 milyon 612 bin dolarla ABD, 152 milyon 205 bin dolarla İspanya, 136 milyon 719 bin dolarla Bulgaristan, 134 milyon 70 bin dolarla Belçika takip etti.

Bu ülkelerin hem eylül ayında hem de ocak - eylül döneminde Türkiye'nin madencilik sektörü ihracatında başrol oynadığı görüldü.

Madencilik ürünleri sektörü, geçen ay 161 noktaya dış satım gerçekleştirdi. Sektör, geçen yılın aynı döneminde 160 noktaya dış satım yapmıştı.

İl bazında bakıldığında, madencilik ürünleri sektöründe geçen ay en fazla ihracatı İstanbul gerçekleştirdi. Sektör, bu dönemde İstanbul'dan 97 milyon 109 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İstanbul'un ardından gelen Ankara'dan 92 milyon 711 bin dolarlık, Antalya'dan 22 milyon 789 bin dolarlık, Denizli'den 19 milyon 761 bin dolarlık, Afyon'dan 18 milyon 200 bin dolarlık dış satım yapıldı.


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