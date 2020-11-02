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Mali açığın 2021`de hızla  kapatılması hedefleniyor

02.11.2020 11:52

Son güncelleme : 02.11.2020 11:55
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının Türkiye ekonomisine etkilerini hızla gidermek amacıyla çeşitli  tedbirler alınırken, gelecek yıl genel devlet açığının gayrisafi yurt içi  hasılaya (GSYH)  oranla yüzde 4,5`e geriletilmesi hedefleniyor.



AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan  derlediği bilgiye göre, bu yılın ilk çeyreğinde görülen ekonomik toparlanma  martta Türkiye'yi de etkilemeye başlayan Kovid-19 salgını nedeniyle sekteye  uğradı. Bu durum önemli maliye politikası adımlarının atılmasını beraberinde  getirdi. Söz konusu iradi politikaların genel devlet dengelerine yansıması,  belirli gelir kalemlerinde azalışa, cari harcamalar ve transfer giderlerinde ise  artışa neden oldu.

2021'de genel devlet gelirlerinin GSYH'ye oranının bu yıla göre 0,8  puan azalarak yüzde 31,7 olması beklenirken, ekonomik faaliyette öngörülen  toparlanmaya bağlı olarak özellikle dolaylı vergiler ve sosyal fonların 0,4 puan  artması, buna karşın faktör gelirleri ve doğrudan vergilerin 1,4 puan azalması  öngörülüyor.

Gelecek yıl genel devlet harcamalarının da GSYH'ye oranla 2,3 puan  gerileyerek yüzde 36,3 olması hedefleniyor. Bu dönemde yatırım harcamalarının aynı düzeyde kalması, diğer yandan  salgına karşı alınan önlemlerin kademeli şekilde kaldırılmasıyla transfer  harcamalarının 0,5 puan, cari harcamaların da 1,8 puan azalması planlandı.

Söz konusu gelişmeler doğrultusunda, programda GSYH'ye oranla genel  devlet açığının 2021'de 1,5 puanlık düşüşle yüzde 4,5'e gerilemesi bekleniyor.

Genel devlet faiz dışı açığının 1,9 puanlık bir iyileşmeyle yüzde  1,2'ye düşmesi, program tanımlı genel devlet açığının ise yüzde 2,4 olması  öngörülüyor.

Borçlanma ihtiyacı düşecek

Gelecek yıl kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYH'ye oranla bu yıla  göre 1,4 puan azalarak yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşmesi, program tanımlı kamu  kesimi açığının ise 2,5 puanlık iyileşmeyle yüzde 2,6'ya gerilemesi planlanıyor.

AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranının 2021'de yüzde  40,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.


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