IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Mali tedbirler mümkün olduğunda kullanılmalı." dedi.
`Mali tedbirler mümkün olduğunda kullanılmalı`
16.10.2020 07:32
Son güncelleme : 16.10.2020 07:35
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, tüm ülkelere koronavirüs krizi karşısında ekonomileri desteklemek için mali tedbirleri kullanmaları tavsiyesinde bulundu.
Georgieva, büyük merkez bankalarının salgının devam ettiği ortamda para politikalarını gevşek tutmaları gerektiğini vurguladı.
Georgieva, teşvik tedbirlerinin gelecekte kullanımı konusunda da, "Yardım paketleri daha hedefli olmalılar" değerlendirmesini yaptı.
Georgieva, salgın sonrasında ekonominin kriz öncesinden ciddi şekilde daha farklı olacağını da ifade etti.
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