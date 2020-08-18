İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Marks & Spencer`in 7 bin kişiyi işten çıkaracağı bildirildi.
Marks & Spencer 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
18.08.2020 11:43
Son güncelleme : 18.08.2020 11:44
AA
Şirketten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yarattığı koşullar nedeniyle gelecek üç ay içerisinde toplam 7 bin kişinin işten çıkarılacağı kaydedildi.
Açıklamada şirketin internet üzerinde satışlarının iyi gitmesine rağmen mağaza satışlarının 2019 yılındaki seviyesinin çok altında olduğu belirtildi.
Şirket açıklamasında mağazaların yeniden açıldığı 15 Haziran tarihinden bu yana mağaza satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,9 azaldığı bildirildi.
Açıklamada, son 13 haftalık dönemde ise şirketin toplam gelirinin yüzde 38,5 azaldığı vurgulandı.
İnternet üzerinden satışların arttığı belirtilen açıklamada, bu yılın başından bu yana 1,9 milyon yeni internet müşterisinin kazanıldığı kaydedildi.
Şirket halihazırda toplam 40 bin kişiye istihdam sağlıyor.
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|
|ISBTR
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|43.340
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|
|TKURU
|80,95
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|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|42.093.383
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|17.305.532
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
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|BFREN
|874,80
|25.462.416
|% -6,90
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|KFEIN
|17,29
|24.659.027
|% -6,03
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|GARAN
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|% 1,58
|
|RTALB
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|293.222.317
|% 7,69
|
|ASELS
|17,98
|286.055.595
|% 0,78
|
|THYAO
|11,16
|230.997.923
|% 1,27
|
|KRDMD
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|193.647.759
|% 0,00
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|% 0,00
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|% 1,58
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|MAKTK
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|% 0,09
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|Sterlin
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|Frank
|8,1183
|8,1672
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 0,19
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|2.006
|20,28
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|Altın Gr.
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|477
|6,30
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,64
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|Gümüş Gr.
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|6,71
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