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Memurun gözü haziran enflasyonunda

01.07.2020 11:44

Son güncelleme : 01.07.2020 11:44
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri 3 Temmuz`da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3  Temmuz'da saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz  teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken,  ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi.  Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken  enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam  alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık  enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda  yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur  emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde  hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50  seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49  artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde  ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6  aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.




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