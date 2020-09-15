Merkez Bankası 3 ay vadeli altın swap ihalesi açtı.
Merkez Bankası altın swap ihalesi açtı
15.09.2020 11:06
Son güncelleme : 15.09.2020 11:07
Merkez Bankasının geleneksel yöntemle açtığı ihalede valör 17 Eylül, vade 16 Aralık olarak belirlendi.
İhale tutarı 20 ton olurken, teklifler saat 15:00 - 15:30 arasında alınacak.
10:511.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:517,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:518,9096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:51472,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,76
|Açılış
|: 472,53
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:51
|CRFSA
|12,32
|3.244.176
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|846.665
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|41.583.152
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,66
|55.296.133
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,99
|19.471.360
|% -8,94
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|KRDMD
|3,12
|506.222.888
|% -0,95
|
|SISE
|6,40
|200.919.812
|% -0,47
|
|DOHOL
|2,22
|105.793.294
|% 3,26
|
|VAKKO
|6,20
|91.721.031
|% 0,16
|
|PETUN
|23,24
|83.713.333
|% 7,79
|
|KRDMD
|3,12
|506.222.888
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,47
|79.801.101
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,07
|53.036.833
|% 0,94
|
|DOHOL
|2,22
|105.793.294
|% 3,26
|
|EKGYO
|1,85
|70.224.861
|% 1,09
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4900
|7,4933
|% 0,12
|
|Euro
|8,9028
|8,9096
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6014
|9,6495
|% 0,19
|
|Frank
|8,2306
|8,2802
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% 0,05
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|6,57
|
|Altın Gr.
|472
|472
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|39,47
|39,47
|-0,14
|
Seans Raporu
10:51
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