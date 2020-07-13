Cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 10,22`ye yükseldi.
Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı
13.07.2020 14:37
Son güncelleme : 13.07.2020 14:42
Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,54 iken, bu anket döneminde yüzde 10,22'ye yükseldi.
Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,03 iken, bu anket döneminde yüzde 9,33 oldu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,38 ve yüzde 8,35 olarak gerçekleşti.
14:27117.694
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 2.885,39
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.743
En Düşük
116.126
14:276,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:277,7841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:27399,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,29
|Açılış
|: 399,24
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ADEL
|16,15
|5.853.376
|% 4,19
|
|AEFES
|22,70
|46.937.057
|% 2,16
|
|AKBNK
|5,83
|350.138.030
|% 1,39
|
|AEFES
|22,70
|46.937.057
|% 2,16
|
|ADEL
|16,15
|5.853.376
|% 4,19
|
|AGYO
|2,33
|5.032.206
|% 7,37
|
|AFYON
|4,04
|102.215.404
|% 8,60
|
|AKBNK
|5,83
|350.138.030
|% 1,39
|
|AKENR
|2,08
|108.537.007
|% 7,22
|
|AFYON
|4,04
|102.215.404
|% 8,60
|
|AEFES
|22,70
|46.937.057
|% 2,16
|
|AKGRT
|7,57
|28.391.452
|% 4,85
|
|AKBNK
|5,83
|350.138.030
|% 1,39
|
|AKENR
|2,08
|108.537.007
|% 7,22
|
|AFYON
|4,04
|102.215.404
|% 8,60
|
|AKGRT
|7,57
|28.391.452
|% 4,85
|
|AGYO
|2,33
|5.032.206
|% 7,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6296
|8,6729
|% -0,06
|
|Frank
|7,2586
|7,3024
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,99
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,10
|
|Tam
|2.675
|2.683
|10,40
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|5,00
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|-0,76
|