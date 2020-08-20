Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 630 milyon dolar azalarak 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 194 milyon dolar oldu
20.08.2020 15:05
Son güncelleme : 20.08.2020 15:40
AA
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 14 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 216 milyon dolar azalışla 45 milyar 378 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos'ta 46 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 414 milyon dolar düşüşle 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 630 milyon dolar azalışla 91 milyar 824 milyon dolardan 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.
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|: 452,52
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En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler15:29
|OZBAL
|4,40
|47.712.305
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|9.992.731
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.053.777
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.395.136
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|7.930.301
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,59
|3.042.900.115
|% 8,51
|
|TUPRS
|88,85
|2.462.686.301
|% 3,37
|
|RTALB
|58,85
|642.298.796
|% 1,12
|
|TCELL
|15,28
|507.160.839
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,05
|496.631.276
|% -0,49
|
|PETKM
|4,59
|3.042.900.115
|% 8,51
|
|EKGYO
|2,05
|496.631.276
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,85
|473.067.371
|% 7,55
|
|KRDMD
|3,02
|460.128.363
|% 3,07
|
|YKBNK
|2,14
|251.217.162
|% -1,83
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3423
|7,3484
|% 0,82
|
|Euro
|8,7033
|8,7117
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,6294
|9,6777
|% 1,08
|
|Frank
|8,0387
|8,0871
|% 1,26
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% 0,77
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|12,05
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,63
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.022
|3.099
|-62,01
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|-30,00
|
|Çeyrek
|733
|749
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|44,72
|44,72
|-0,65
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 31 kaybederek (% -0.65 ) 1, 270
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