Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 869 milyon dolar azalarak 86 milyar 320 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
24.09.2020 14:55
Son güncelleme : 24.09.2020 14:57
AA
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 18 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 122 milyon dolar azalışla 43 milyar 159 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül'de 45 milyar 281 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 253 milyon dolar artışla 42 milyar 908 milyon dolardan 43 milyar 161 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 869 milyon dolar azalarak 88 milyar 189 milyon dolardan 86 milyar 320 milyon dolara düştü.
14:401.117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 14,31
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.117
En Düşük
1.097
14:407,6177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0832
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
14:408,8751
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,1010
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
14:40455,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,69
|Açılış
|: 455,07
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler14:40
|CRFSA
|23,98
|21.857.545
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.846.106
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.743.092
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.946.328
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|16.428.405
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|650.088
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|11.762.919
|% -9,98
|
|GARAN
|6,87
|1.654.192.929
|% 4,41
|
|SISE
|6,80
|919.056.058
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,28
|764.951.357
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,95
|508.147.077
|% 3,99
|
|YKBNK
|2,10
|428.120.556
|% 3,96
|
|GARAN
|6,87
|1.654.192.929
|% 4,41
|
|KRDMD
|3,28
|764.951.357
|% -0,30
|
|YKBNK
|2,10
|428.120.556
|% 3,96
|
|ADESE
|2,42
|397.827.358
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,58
|245.111.015
|% 2,60
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6071
|7,6152
|% -1,11
|
|Euro
|8,8588
|8,8728
|% -1,15
|
|Sterlin
|9,6641
|9,7126
|% -1,14
|
|Frank
|8,1840
|8,2333
|% -1,47
|
|Riyal
|2,0214
|2,0315
|% -1,29
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-6,14
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-6,60
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-52,24
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-25,27
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,64
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|-0,18
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|0,14
|
Seans Raporu
14:40
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-
14:52VANGD
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 695 adet işlem
-
14:50ITTFH
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 336, 978 adet işlem
-
14:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 74 artarak (% 1.44 ) 1, 249
-
14:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, KRDMD, YKBNK
-
14:49XU100
Endeks 1, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 10, 907.00 milyon TL de