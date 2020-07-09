Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası rezervleri arttı
09.07.2020 14:57
Son güncelleme : 09.07.2020 14:57
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 3 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 73 milyon dolar
azalışla 51 milyar 344 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 51 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 339 milyon dolar artışla 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 266 milyon dolar artışla 90 milyar 238 milyon dolardan 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.
14:42119.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 745,08
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
14:426,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
14:427,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
14:42399,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.159.241
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.868.787
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.159.023
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|23.112.538
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.538.240
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.465.561
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,66
|75.754.571
|% -9,55
|
|SNPAM
|8,85
|4.564.197
|% -8,10
|
|ARTI
|2,01
|947.683
|% -7,37
|
|GLBMD
|5,11
|13.937.516
|% -6,75
|
|SISE
|6,69
|2.679.887.503
|% 5,02
|
|THYAO
|11,77
|1.352.298.883
|% 4,07
|
|TRKCM
|4,71
|979.580.545
|% 9,28
|
|EKGYO
|2,26
|854.809.057
|% -0,88
|
|PETKM
|4,35
|640.323.134
|% 1,64
|
|SISE
|6,69
|2.679.887.503
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,26
|854.809.057
|% -0,88
|
|TRKCM
|4,71
|979.580.545
|% 9,28
|
|KRDMD
|3,25
|637.490.112
|% -0,61
|
|ZOREN
|2,64
|410.982.729
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6509
|8,6943
|% 0,33
|
|Frank
|7,2838
|7,3277
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|0,11
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|6,80
|
|Tam
|2.668
|2.680
|7,00
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,40
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|43,45
|43,45
|0,15
|
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14:53XU030
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