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Merkez Bankası rezervleri arttı

09.07.2020 14:57

Son güncelleme : 09.07.2020 14:57
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 73 milyon  dolar azalışla 51 milyar 344 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26  Haziran'da 51 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 339 milyon dolar artışla 38  milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 266 milyon dolar artışla 90 milyar 238 milyon dolardan 90 milyar  504 milyon dolara çıktı.




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