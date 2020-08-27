Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 517 milyon dolar artarak 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri arttı
27.08.2020 15:25
Son güncelleme : 27.08.2020 15:27
AA
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 21 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 56 milyon dolar artışla 45 milyar 434 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 14 Ağustos'ta 45 milyar 378 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 461 milyon dolar yükselişle 42 milyar 816 milyon dolardan 43 milyar 277 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar artarak 88 milyar 194 milyon dolardan 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.
15:101.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
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1.111
En Düşük
1.104
15:107,3423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0201
|Açılış
|: 7,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
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7,3778
En Düşük
7,3109
15:108,6759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0425
|Açılış
|: 8,6700
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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8,7373
En Düşük
8,6575
15:10457,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -5,27
|Açılış
|: 457,48
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
457,15
BIST En Aktif Hisseler15:10
|RAYSG
|7,59
|15.955.019
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|43.976.104
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.929.494
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|6.612.481
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|2.178.063
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|836.810
|% -10,00
|
|DMSAS
|5,65
|140.764.744
|% -4,88
|
|DGGYO
|12,08
|28.908.043
|% -4,66
|
|NIBAS
|14,80
|2.350.743
|% -4,52
|
|EGCYH
|0,65
|95.192
|% -4,41
|
|GUSGR
|6,70
|706.777.292
|% 1,82
|
|GARAN
|7,01
|640.167.364
|% 1,59
|
|SISE
|6,23
|454.689.686
|% -0,32
|
|TUPRS
|83,00
|443.773.681
|% 0,91
|
|FENER
|24,62
|432.935.509
|% 6,86
|
|SKBNK
|1,46
|249.294.702
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,87
|275.368.145
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,11
|225.864.582
|% 1,93
|
|GUSGR
|6,70
|706.777.292
|% 1,82
|
|PETKM
|4,01
|417.900.864
|% -0,50
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3313
|7,3387
|% -0,32
|
|Euro
|8,6615
|8,6765
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,6518
|9,7002
|% -0,50
|
|Frank
|8,0262
|8,0745
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9508
|1,9606
|% -0,35
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-14,19
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|3.041
|3.087
|-5,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|-12,16
|
|Yarım
|1.463
|1.500
|-5,88
|
|Çeyrek
|734
|750
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,28
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,92
|45,92
|-0,24
|
Seans Raporu
15:10
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15:26HATEK
Yüzde 7.48 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 596, 507 adet işlem
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15:25RAYSG
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 166, 294 adet işlem
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15:24ODAS
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 054, 775 adet işlem
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15:23XU100
Endeks 1, 109 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 9, 348.00 milyon TL de
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15:23DOBUR
Yüzde 6.67 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 652 adet işlem