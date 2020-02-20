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Merkez Bankası rezervleri arttı

20.02.2020 14:57

Son güncelleme : 20.02.2020 14:57
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 296 milyon dolar artarak 104 milyar 56 milyon dolara yükseldi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna  göre, 14 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 9 milyon dolar  artışla 75 milyar 471 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Şubat'ta 74  milyar 462 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 287 milyon dolar artarak 28  milyar 298 milyon dolardan 28 milyar 585 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez  Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar  296 milyon dolar artışla 102 milyar 760 milyon dolardan 104 milyar 56 milyon  dolara ulaştı.





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