Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 595 milyon dolara indi.
Merkez Bankası rezervleri azaldı
15.10.2020 15:02
Son güncelleme : 15.10.2020 15:05
AA
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 9 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 291 milyon dolar azalışla 41 milyar 118 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ekim'de 41 milyar 409 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar artışla 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 638 milyon dolardan 83 milyar 595 milyon dolara geriledi.
14:501.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:507,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:509,3011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0093
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:50483,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,62
|Açılış
|: 483,04
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:48
|CEOEM
|8,14
|75.398.281
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|150.267.005
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.333.710
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|32.386.825
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.488.707
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|944.125
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|433.636
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|PETKM
|4,77
|1.264.172.010
|% -1,65
|
|ZOREN
|2,98
|1.081.312.778
|% -2,61
|
|EKGYO
|1,95
|985.642.651
|% 2,63
|
|ECILC
|7,09
|861.337.756
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,67
|738.454.595
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,95
|985.642.651
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,98
|1.081.312.778
|% -2,61
|
|PETKM
|4,77
|1.264.172.010
|% -1,65
|
|KRDMD
|3,67
|738.454.595
|% -1,08
|
|ECILC
|7,09
|861.337.756
|% 2,75
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9339
|7,9364
|% 0,33
|
|Euro
|9,2917
|9,3002
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2311
|10,2824
|% -0,30
|
|Frank
|8,6484
|8,7005
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1084
|2,1190
|% 0,28
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-9,73
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-13,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|-16,72
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-8,09
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-1,12
|
Seans Raporu
14:48
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15:02
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 85 kaybederek (% -0.63 ) 1, 075
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15:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, RAYSG, KRGYO, FMIZP, CEOEM, FORMT, PENGD, POLTK, DAGHL, ESEN
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15:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, UZERB, BALAT, TKURU, YAPRK, COSMO, BRKO, SODSN, DAGI, ATSYH