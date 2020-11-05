Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 84 milyar 406 milyon dolara indi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
05.11.2020 14:57
Son güncelleme : 05.11.2020 14:59
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 30 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 827 milyon dolar azalışla 42 milyar 259 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 45 milyar 86 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 118 milyon dolar azalışla 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 88 milyar 351 milyon dolardan 84 milyar 406 milyon dolara indi.
14:431.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
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|Açılış
|: 1.173
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|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.183
En Düşük
1.170
14:438,4724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0509
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
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8,4795
En Düşük
8,4114
14:4310,0173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
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|Açılış
|: 9,9800
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|Önceki Kapanış
|: 9,9000
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14:43522,01
En Yüksek
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|: 1,19%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler14:41
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4657
|8,4679
|% 0,55
|
|Euro
|10,0103
|10,0184
|% 1,40
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|Sterlin
|11,0186
|11,0738
|% 1,07
|
|Frank
|9,2854
|9,3414
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2484
|2,2597
|% 0,44
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|13,81
|
|Altın Gr.
|521
|522
|5,75
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|17,00
|
|Tam
|3.439
|3.525
|17,83
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|8,63
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,19
|
|B. Petrol
|41,16
|41,16
|-0,06
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Seans Raporu
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