Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 104 milyon dolar azalarak 104 milyar 352 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
30.01.2020 14:59
Son güncelleme : 30.01.2020 14:59
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 24 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 838 milyon dolar
azalışla 77 milyar 512 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak'ta 78 milyar 350 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 1 milyar 266 milyon dolar azalarak 28 milyar 106 milyon dolardan 26 milyar 840 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 104 milyon dolar azalışla 106 milyar 456 milyon dolardan 104 milyar 352 milyon dolara düştü.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,33
|42.477.248
|% 17,67
|
|SAMAT
|2,85
|13.772.900
|% 12,65
|
|BEYAZ
|4,18
|3.194.721
|% 10,00
|
|RALYH
|6,80
|3.063
|% 8,80
|
|BRISA
|9,81
|17.806.509
|% 7,57
|
|HUBVC
|25,68
|7.294.646
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|3.241.663
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.019.117
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|6.004.984
|% -19,91
|
|NATEN
|16,20
|15.670.566
|% -16,41
|
|THYAO
|13,77
|1.022.136.167
|% -2,20
|
|IPEKE
|10,14
|496.944.930
|% 3,89
|
|KRDMD
|2,78
|378.287.683
|% -1,77
|
|ODAS
|2,05
|364.135.945
|% -3,76
|
|ASELS
|23,44
|311.723.404
|% 0,69
|
|ODAS
|2,05
|364.135.945
|% -3,76
|
|KRDMD
|2,78
|378.287.683
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,65
|182.222.934
|% -1,20
|
|KRSTL
|2,33
|199.744.078
|% 0,87
|
|THYAO
|13,77
|1.022.136.167
|% -2,20
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7697
|7,8087
|% 0,52
|
|Frank
|6,1377
|6,1747
|% 0,76
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,37
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,38
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|Altın Gr.
|304
|304
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|20,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|19,54
|
|Yarım
|967
|992
|9,45
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,76
|0,17
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|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,05
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|B. Petrol
|57,41
|57,41
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