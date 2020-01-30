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Merkez Bankası rezervleri geriledi

30.01.2020 14:59

Son güncelleme : 30.01.2020 14:59
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 104 milyon dolar azalarak 104 milyar 352 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna  göre, 24 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 838 milyon dolar azalışla  77 milyar 512 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak'ta 78 milyar  350 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 266 milyon dolar  azalarak 28 milyar 106 milyon dolardan 26 milyar 840 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 2 milyar 104 milyon dolar azalışla 106 milyar 456 milyon dolardan  104 milyar 352 milyon dolara düştü.







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