Merkez Bankası rezervleri yükseldi













AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 4 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 287 milyon dolar artışla 44 milyar 881 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Ağustos'ta 41 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 377 milyon dolar düşüşle 43 milyar 42 milyon dolardan 42 milyar 665 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 910 milyon dolar artarak 84 milyar 636 milyon dolardan 87 milyar 546 milyon dolara ulaştı.