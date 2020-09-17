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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

17.09.2020 15:01

Son güncelleme : 17.09.2020 15:03
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 643 milyon dolar artarak 88 milyar 189 milyon dolara yükseldi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 400 milyon dolar artışla 45 milyar 281 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Eylül'de 44 milyar 881 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 243 milyon dolar artışla 42 milyar 665 milyon dolardan 42 milyar 908 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 643 milyon dolar artarak 87 milyar 546 milyon dolardan 88 milyar 189 milyon dolara ulaştı.


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