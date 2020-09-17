Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 643 milyon dolar artarak 88 milyar 189 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
17.09.2020 15:01
Son güncelleme : 17.09.2020 15:03
AA
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 11 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 400 milyon dolar artışla 45 milyar 281 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Eylül'de 44 milyar 881 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 243 milyon dolar artışla 42 milyar 665 milyon dolardan 42 milyar 908 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 643 milyon dolar artarak 87 milyar 546 milyon dolardan 88 milyar 189 milyon dolara ulaştı.
14:471.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
14:477,5488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5578
En Düşük
7,4825
14:478,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9308
En Düşük
8,8040
14:47472,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 472,94
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler14:45
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|UZERB
|11,02
|2.931.959
|% 9,98
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|20.399.365
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|YONGA
|73,30
|4.080.998
|% -9,95
|
|KRDMD
|3,12
|534.609.980
|% -1,58
|
|AVOD
|4,44
|448.269.503
|% 9,90
|
|PETKM
|4,33
|319.106.596
|% -0,46
|
|KARSN
|3,01
|284.741.123
|% 2,38
|
|GARAN
|6,68
|282.794.750
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,12
|534.609.980
|% -1,58
|
|IHLAS
|1,08
|150.467.352
|% -0,92
|
|AVOD
|4,44
|448.269.503
|% 9,90
|
|KARSN
|3,01
|284.741.123
|% 2,38
|
|CEMAS
|1,66
|137.331.162
|% 0,61
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5473
|7,5504
|% 0,62
|
|Euro
|8,9171
|8,9222
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,7102
|9,7589
|% 0,04
|
|Frank
|8,2571
|8,3069
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0063
|2,0163
|% 0,54
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-12,08
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.124
|3.171
|-11,00
|
|Tam
|3.114
|3.191
|-6,04
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,93
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,18
|