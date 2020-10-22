Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 894 milyon dolar artarak 85 milyar 489 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
22.10.2020 15:43
Son güncelleme : 22.10.2020 15:46
AA
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 16 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 704 milyon dolar artışla 42 milyar 822 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ekim'de 41 milyar 118 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 190 milyon dolar yükselişle 42 milyar 477 milyon dolardan 42 milyar 667 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 894 milyon dolar artarak 83 milyar 595 milyon dolardan 85 milyar 489 milyon dolara ulaştı.
15:301.203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -8,36
|Açılış
|: 1.214
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|Önceki Kapanış
|: 1.212
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1.216
En Düşük
1.197
15:307,9447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1320
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:309,4025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1384
|Açılış
|: 9,3450
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|Önceki Kapanış
|: 9,2850
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9,4453
En Düşük
9,2087
15:30486,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,81
|Açılış
|: 485,85
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|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:30
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.376.689
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.565.807
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.692.724
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,22
|2.667.617.811
|% -4,12
|
|TSKB
|1,82
|2.434.728.611
|% 7,69
|
|AKBNK
|5,19
|704.160.720
|% -3,89
|
|SISE
|6,90
|637.180.614
|% -0,86
|
|VAKBN
|4,17
|620.682.301
|% -3,92
|
|TSKB
|1,82
|2.434.728.611
|% 7,69
|
|GARAN
|7,22
|2.667.617.811
|% -4,12
|
|SKBNK
|2,02
|582.718.322
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,29
|595.638.958
|% -3,78
|
|VAKBN
|4,17
|620.682.301
|% -3,92
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9377
|7,9447
|% 1,69
|
|Euro
|9,3954
|9,4025
|% 1,49
|
|Sterlin
|10,3604
|10,4124
|% 1,17
|
|Frank
|8,7107
|8,7631
|% 1,35
|
|Riyal
|2,1091
|2,1197
|% 1,56
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-18,21
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|5,00
|
|Tam
|3.195
|3.275
|-2,98
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-1,44
|
|Çeyrek
|774
|792
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,66
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|0,18
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15:41KLGYO
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, BIMAS, ASELS