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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

22.10.2020 15:43

Son güncelleme : 22.10.2020 15:46
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 894 milyon dolar artarak 85 milyar 489 milyon dolara çıktı.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 704 milyon dolar artışla 42 milyar 822 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ekim'de 41 milyar 118 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 190 milyon dolar yükselişle 42 milyar 477 milyon dolardan 42 milyar 667 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 894 milyon dolar artarak 83 milyar 595 milyon dolardan 85 milyar 489 milyon dolara ulaştı.


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