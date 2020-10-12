Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (Nema Oranı) 16 Ekim`den itibaren uygulanmak üzere yükseltti.
Merkez Bankası`ndan döviz ve zorunlu karşılık hamlesi!
12.10.2020 09:20
Son güncelleme : 12.10.2020 09:36
Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10.07.2020-15.10.2020 arasında yüzde 5,00 olarak uygulanan faiz oranı 16 Ekim'den itibaren yüzde 7,00 olarak uygulanmaya başlayacak.
Ayrıca 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %9, diğer bankalara %2 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla %7 ve %0 şeklindeydi.
Merkez Bankası ABD doları cinsinden yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz oranı ve hesaplardan tahsil edilecek komisyon oranını yüzde 0,025'den yüzde 0,0125'e, ABD doları dışında olanlara yüzde 0,00250'ten yüzde 0,00125'e çekti.
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|Frank
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|8,6870
|% 0,44
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|Riyal
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|2,1085
|% 0,47
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-1,75
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|Altın Gr.
|489
|489
|1,09
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|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
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|Tam
|3.212
|3.292
|36,94
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|Yarım
|1.553
|1.592
|17,87
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|Çeyrek
|779
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|8,93
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|Gümüş.Ons
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|25,48
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