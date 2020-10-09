Merkez Bankası swap işlemleri TL faiz oranını yüzde 11,75`e yükseltti.
Merkez Bankası`ndan swap hamlesi
09.10.2020 10:18
Son güncelleme : 09.10.2020 10:19
Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı.
Merkez Bankası daha önce yüzde 10,25 olarak uyguladığı faiz oranını yüzde 11,75'e çıkardı.
Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi yüzde 9,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.
10:031.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.154
En Düşük
1.151
10:037,9191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9571
En Düşük
7,9037
10:039,3246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0259
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3695
En Düşük
9,3073
10:03488,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,84
|Açılış
|: 488,28
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
488,50
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler10:03
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|3.891.325
|% 9,99
|
|DOBUR
|26,66
|33.858
|% 9,98
|
|DNISI
|14,03
|2.142.816
|% 9,95
|
|PRZMA
|6,65
|2.247.760
|% 9,92
|
|TKURU
|495,20
|308.014
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|710.954
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|52.093.981
|% 0,44
|
|KERVT
|6,83
|31.128.448
|% 4,12
|
|PENGD
|6,60
|25.772.737
|% 6,11
|
|GARAN
|6,97
|23.861.530
|% 0,00
|
|MERKO
|22,50
|22.106.961
|% 5,93
|
|USAK
|2,14
|20.853.011
|% 1,90
|
|SISE
|6,82
|52.093.981
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,68
|10.325.904
|% -0,59
|
|ODAS
|3,17
|19.217.201
|% 0,63
|
|POLHO
|4,65
|22.052.797
|% 3,79
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9120
|7,9191
|% -0,31
|
|Euro
|9,3127
|9,3246
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,2711
|10,3226
|% 0,32
|
|Frank
|8,6561
|8,7082
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1138
|2,1244
|% 0,17
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|12,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|-0,04
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Seans Raporu
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10:13
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10:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, TUCLK, OLMIP, YESIL, YAPRK, TKURU, EMNIS, UZERB, ARTI, BALAT