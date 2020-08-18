Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda BAL, 19 Ağustos itibarıyla gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldü.
Merkez Bankası`ndan yeni adım!
18.08.2020 10:10
Son güncelleme : 18.08.2020 10:12
TCMB, Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü açıkladı.
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSGYO
|3,55
|39.444.346
|% 54,22
|
|SARKY
|7,00
|7.453.517
|% 50,00
|
|OTKAR
|136,30
|17.978.798
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,54
|66.752.497
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,54
|9.773.971
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,54
|66.752.497
|% 0,00
|
|OTKAR
|136,30
|17.978.798
|% 0,00
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|OZGYO
|2,06
|33.316.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 0,00
|
|SELGD
|3,60
|802.436
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 0,00
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% 0,00
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 0,00
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3961
|7,4008
|% 0,23
|
|Euro
|8,7968
|8,8065
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,7052
|9,7539
|% 0,72
|
|Frank
|8,1454
|8,1945
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,31
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.000
|2.000
|14,47
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,62
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|0,49
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|Gümüş Gr.
|6,65
|6,67
|0,14
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|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,23
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