Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırılmasına dair kararı, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası`nın zorunlu karşılık adımı Resmi Gazete`de
21.08.2020 11:01
Son güncelleme : 21.08.2020 11:03
AA
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler kapsamında, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırıldı.
Öte yandan reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan yükseltildi.
10:471.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
10:477,2573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0402
|Açılış
|: 7,3530
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|Önceki Kapanış
|: 7,3550
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7,3403
En Düşük
7,1952
10:478,5961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0625
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
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8,7168
En Düşük
8,5570
10:47452,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,68
|Açılış
|: 452,27
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|SELGD
|4,36
|593.762
|% 9,27
|
|TGSAS
|7,84
|4.047.181
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.133
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|PETKM
|4,91
|1.070.167.216
|% 5,59
|
|TUPRS
|94,70
|846.320.541
|% 2,93
|
|TKFEN
|15,97
|231.325.680
|% 5,00
|
|ZOREN
|3,08
|202.592.810
|% 5,84
|
|GARAN
|7,20
|190.483.221
|% 0,84
|
|PETKM
|4,91
|1.070.167.216
|% 5,59
|
|SKBNK
|1,57
|127.874.956
|% 1,95
|
|ZOREN
|3,08
|202.592.810
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,04
|119.533.647
|% 0,49
|
|AKENR
|2,27
|120.832.820
|% 6,57
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2505
|7,2573
|% -0,55
|
|Euro
|8,5793
|8,5961
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,5761
|9,6242
|% -0,41
|
|Frank
|7,9579
|8,0058
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9297
|1,9394
|% -0,54
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-7,39
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-6,23
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,81
|44,81
|-0,07
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