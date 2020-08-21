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Merkez Bankası`nın zorunlu karşılık adımı Resmi Gazete`de

21.08.2020 11:01

Son güncelleme : 21.08.2020 11:03
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırılmasına dair kararı, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



AA

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler kapsamında, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırıldı.

Öte yandan reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan yükseltildi.


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