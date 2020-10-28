Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, bu yılın temmuz-eylül döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.
Microsoft`un net karı ve geliri arttı
28.10.2020 07:01
Son güncelleme : 28.10.2020 07:16
Bu yılın temmuz-eylül dönemini, 2021 mali takviminde ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin net karı, bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak, 13,9 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 10,7 milyar dolar olmuştu.
Söz konusu dönemde firmanın geliri ise 33,1 milyar dolardan 37,2 milyar dolara çıkarak, yüzde 12'lik bir artış gösterdi.
Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,38 dolardan 1,82 dolara yükseldi.
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 1.144
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|Önceki Kapanış
|: 1.153
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1958
|8,2004
|% 0,19
|
|Euro
|9,6526
|9,6606
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,6470
|10,7004
|% 1,43
|
|Frank
|8,9720
|9,0260
|% 1,16
|
|Riyal
|2,1745
|2,1854
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-0,28
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,01
|
|B. Petrol
|40,83
|40,83
|-0,78
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