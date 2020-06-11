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Mini YEKA GES`lerin enerji ithalatını yılda 1 milyar lira azaltması bekleniyor

11.06.2020 12:36

Son güncelleme : 11.06.2020 12:36
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, ekimde yapılması planlanan mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleriyle inşa edilecek güneş enerjisi santrallerinin (GES) 30 yıl işletilmesi halinde 30 milyar liralık ithalatın önüne geçilebileceğini söyledi.



AA

Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mini YEKA ihaleleriyle  inşa edilecek santrallerin güneş enerjisi sektörünü canlandıracağını ifade etti.

Bu yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanan ancak yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ihalelerin sektör için önemine işaret eden  Demirdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güneş enerjisine yaptığı yatırımlarla güneşten enerji  üretimi konusunda artış sağlanacak. Kaynağı sürekli olan bir enerji çeşidi olması  açısından güneş enerjisi, Türkiye gibi yerli ve yenilenebilir enerjideki payını  artırmak isteyen bir ülke için son derece önemli. Ekimde yapılması planlanan ve  kapasiteleri 10 ile 50 megavat arasında değişen toplam 1000 megavatlık mini YEKA  ihaleleri sonrasında inşa edilecek santraller Türkiye'nin enerji ithalatını yılda  yaklaşık 1 milyar lira azaltacak. Bu santrallerin 30 yıl işletilmesi halinde 30  milyar lira Türkiye'nin cebinde kalacak."

"YEKDEM'İN UZATILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Demirdağ, Asya ülkelerinde, özellikle temiz enerji sektöründe Kovid-19  salgını sebebiyle belirli bir süre faaliyetlerin durdurulduğunu ancak son dönemde  tedbirlerin gevşetilmesiyle fabrikaların yüzde 100 kapasiteye ulaştığını söyledi.

Türkiye'deki birçok dernekle birlikte Yenilenebilir Enerji  Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) mücbir sebep kapsamında  uzatılmasını talep ettiklerini dile getiren Demirdağ, şunları kaydetti:

"Bu yılın aralık ayında son bulacak YEKDEM mekanizmasının uzatılmaması  durumunda, Türkiye'de yaklaşık 700 milyon dolarlık santral yatırımı riske  girecek. Bu yatırımların ortak özellikleri, finansmanlarının yapılmış olması.  Ayrıca, yaklaşık 300 megavat lisanslı, 400 megavat seviyesinde de lisanssız güneş  enerjisi kapasitesi söz konusu. Güneş enerjisi yatırımlarının riske girmemesi  için YEKDEM'de ek süre talep ediyoruz. Bu çerçevede, ilgili kamu kuruluşlarına  başvuruda bulunduk."

Demirdağ, güneş enerjisi sektörünün toparlanması için iptal edilen  projelerin tekrar planlanmasının önemli olduğunu belirterek,  Şanlıurfa-Viranşehir'de 500, Niğde-Bor'da 300 ve Hatay-Erzin'de 200 megavat  kapasite için yapılması planlanan ancak iptal edilen YEKA-2 ihalesinin  gerçekleştirilmesini istediklerini de sözlerine ekledi.




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