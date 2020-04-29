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Mobil ulaşım şirketi Uber`in Üst Teknoloji Yöneticisi Thuan Pham istifa etti

29.04.2020 12:54

Son güncelleme : 29.04.2020 12:54
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren ABD`li mobil ulaşım şirketi Uber`in mühendislik ekibinin başındaki Üst Teknoloji Yöneticisi Thuan Pham`ın istifa ettiği bildirildi.



AA

 "The Verge" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket 2013'ten  beri Uber'de çalışan Vietnam asıllı Pham'ın istifasını dün ABD Menkul Kıymetler  ve Borsalar Komisyonuna bildirdi.

Öte yandan şirketin mobil taksi çağrıma uygulamasındaki trafiğin  Kovid-19 salgını nedeniyle büyük ölçüde azalması yüzünden personel azaltmayı  planladığı iddia edildi.

"The Information" internet sitesinde yer alan haberde şirketin 27 bin  çalışanının yüzde 20'sini işten çıkarmayı öngören bir tasarruf planı üzerinde  çalıştığı ileri sürüldü.

Planın gerçekleşmesi halinde yaklaşık 5 bin 400 çalışan işsiz  kalabilir.

İş hacmi yüzde 80 azaldı

Kovid-19 salgının yayılmasıyla dünyanın farklı ülkelerinde alınan  karantina ve tecrit tedbirleri, iş modeli kent içi ulaşım üzerine kurulu şirketin  faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Uber Üst Yöneticisi Dara Khosrowshahi geçen ay yaptığı açıklamada  büyük şehirlerdeki sefer sayılarının yüzde 70 oranında azaldığını bildirmişti.  Şirketin cirosu ise yıllık bazda yüzde 80 azalmıştı.





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