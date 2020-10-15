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Mobilya sektörü iç pazardaki hareketlilikten memnun

15.10.2020 11:34

Son güncelleme : 15.10.2020 11:36
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, düşük faizli kredi desteğiyle ciddi hareketlilik yaşanan sektörde bu sene için hedeflenen 60 milyar liralık satış hacmine ulaşılabileceğini söyledi.



AA

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu bankalarının haziran ayı başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdiğini hatırlattı.

Böylece tüketicilerin ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya sektörünü desteklemek amacıyla firmalarla da anlaşmalar imzalandığını belirten Güleç, vatandaşlara 30 bin liraya kadar finansman imkanı sunulduğunu dile getirdi.

Düşük faizli kredi desteğinin sektörde ciddi hareketlilik sağladığını ifade eden Güleç, "İç pazarda haziran ayından bu yana işler iyi gidiyor. Mobilya satışları hızlı ve hareketli. Hazine ve Maliye Bakanlığının mobilya sektörü adına aldığı stratejik kararı çok önemsiyoruz." dedi.

Güleç, yılbaşında mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesinin de sektör temsilcilerinin motivasyonunu artırdığını bildirdi.

Şu anda da bu motivasyonu hissettiklerini belirten Güleç, şöyle devam etti:

"Mobilya sektörü daha iyi olacak. Kayıt dışılıktan kurtarma ve sektörü iyi yönetmenin firmalara çok faydası olacak. KDV oranının düşmesi sektörümüzü daha fazla büyütecek çünkü haksız rekabet ortadan kalkacak ve insanlar işlerini daha iyi organize edecek. Sektörümüzün bu sene iç pazarda hedefi olan 60 milyar lira hacmini inşallah yakalayacağız."

"Özellikle e-ihracat platformları üzerine kafa yoruyoruz"

Ahmet Güleç, konut kredisi faiz oranlarının aşağı çekilmesiyle artan ev satışlarının da mobilya sektörüne ivme kazandırdığına dikkati çekti.

Güleç, şunları kaydetti:

"Hedeflerimizi yakalamak için daha fazla çalışmamız lazım. Firmalara yeni dijital dünyanın çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri yapıyoruz. Bunlar çok önemsenmeli. Özellikle e-ihracat platformları üzerine kafa yoruyoruz. Dünyanın en önemli mobilya ülkesi olma ihtimalimizi kaçırmayalım. Böyle bir fırsat var, bu fırsatı kaçırmayalım. Bugün 36 bin üreticimiz var ve 15 binden fazla firmamız ihracat yapıyor. Bu hareket ve bakış açısı hiçbir ülkede yok. Rakip ülkelere baktığımızda onlar bizim kadar ihracatlarını artıramıyorlar. Onlarda bizdeki kadar bir hareket yok. Önümüzde bir fırsat var. 2023'e kadar bu fırsatı değerlendirirsek dünya pazarından çok daha fazla pay alma fırsatımız var." 


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