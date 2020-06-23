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Moody’s G20 ekonomilerinin büyüme tahminini düşürdü

23.06.2020 09:10

Son güncelleme : 23.06.2020 09:10
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce yüzde 4 küçüleceğini tahmin ettiği G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngördü.



AA

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel  ekonominin hayata geri döndüğü ancak toparlanmanın uzun ve engebeli olacağı  bildirildi.

Küresel ekonomik toparlanmanın uzayabileceğinin belirtildiği  açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel  ekonominin en kötü çeyreği olarak tarihe geçeceği kaydedildi.

Açıklamada, yılın ikinci yarısından itibaren kademeli bir  toparlanmanın beklendiği aktarılarak, ancak bunun ekonomilerin normalleşmesine ve  halk sağlığının korunmasına da bağlı olduğu ifade edildi.

SALGININ EKONOMİK FAALİYET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DÜŞÜNÜLENDEN BÜYÜK

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin ikinci çeyrekteki ekonomik  faaliyet üzerindeki etkilerinin düşünülenden daha büyük olacağının belirtildiği  açıklamada, gelen verilerin birinci ve ikinci çeyrekte Kovid-19 ile ilişkili  bozulmanın derecesini gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Brezilya,  Hindistan, Endonezya, Suudi Arabistan ve Arjantin'in bu yıla ilişkin büyüme  tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bildirildi.

Moody’s'in açıklamasında, daha önce yüzde 4 küçüleceğini tahmin edilen  G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngördü. G20 ekonomilerinin  gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 4,8'den yüzde 5,2'ye  yükseltildi.

G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 6,4 küçüleceği tahmin  edilen açıklamada, gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 1,6 daralacağı öngörüldü.  Moody's'in nisan ayındaki tahminlerinde, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl  yüzde 5,8 küçülmesi beklenirken, gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 1 daralacağı  tahmin edilmişti.

Açıklamada, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin 2021'de yüzde 4,8,  gelişmekte olan ekonomilerin de yüzde 5,9'luk büyüme performansı göstermesinin  beklendiği kaydedildi.

EURO BÖLGESİ EKONOMİSİ İÇİN YÜZDE 8,5'LİK DARALMA BEKLENTİSİ

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ABD  ekonomisinin bu yıl yüzde 5,7 küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 4,5 büyümesinin  beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8,5 daralacağı,  2021'de ise yüzde 6,2 büyüyeceği tahmin edildi.

Avrupa'nın öne çıkan ülkelerinden Almanya ekonomisinin 2020'de yüzde  6,7 küçüleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Fransa ve İngiltere ekonomilerinin  yüzde 10,1'lik daralma göstermesinin beklendiği aktarıldı. Açıklamada, Avrupa'da  Kovid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya'nın ekonomisinin ise yüzde 9,7  küçüleceği tahmin edildi.

Kanada ekonomisinin bu yıl 7 küçüleceğinin öngörüldüğü açıklamada,  Japonya ekonomisinin ise yüzde 5,8 daralmasının beklendiği bildirildi.

FİNANSAL PİYASALAR ÇOĞUNLUKLA TOPARLANDI ANCAK BOZULMA RİSKİ YÜKSEK

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de ekonominin bu yıl yüzde 1  büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl  ise yüzde 7,1 büyüyeceği öngörüldü.

Açıklamada, Hindistan ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, Brezilya  ekonomisinin yüzde 6,2, Rusya ekonomisinin yüzde 5,5, Suudi Arabistan  ekonomisinin yüzde 4,5, Arjantin ekonomisinin yüzde 8, Endonezya ekonomisinin  yüzde 0,8 ve Meksika ekonomisinin yüzde 7 daralacağı tahmin edildi.

Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininde değişikliğe gidilmediğinin  belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin bu yıl yüzde 5 daralmasının, gelecek yıl ise  yüzde 3,5'lik büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, finansal piyasaların piyasaların çoğunlukla toparlandığına  işaret edilerek, ancak bozulma riskinin yüksek olduğunun altı çizildi.

Salgının kontrolsüz bir şekilde yeniden ortaya çıkması durumunda  finansal risklerin artacağının belirtildiği açıklamada, politika desteğinin  yetersiz kalması ya da erken kaldırılmasının finansal istikrar riski yaratacağı  aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 krizinin ticaret ve teknoloji alanında ABD ve Çin  arasındaki mevcut gerilimi de artırdığı belirtilerek, iki ülke arasındaki  ilişkilerdeki bozulmanın ekonomik ve jeopolitik ortamı son derece belirsiz  kıldığı ifade edildi.




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