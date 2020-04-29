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Moody’s G20 ekonomilerinin büyüme tahminlerini düşürdü

29.04.2020 08:55

Son güncelleme : 29.04.2020 08:55
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce yüzde 0,5 küçüleceğini tahmin ettiği G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4 daralacağını öngördü.



AA

Moody’s'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik kısıtlamaların artan ekonomik maliyetleri nedeniyle küresel resesyonun hızla derinleştiği bildirildi.

Tüm G20 ekonomileri için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminlerinin  düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, daha önce yüzde 0,5 küçüleceği tahmin  edilen G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4 daralmasının beklendiği kaydedildi.  Açıklamada, G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 4,8'lik bir büyüme performansı  göstereceği öngörüldü.

GELİŞMİŞ EKONOMİLER İÇİN BU YIL YÜZDE 5,8'LİK KÜÇÜLME BEKLENTİSİ

G20 gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 5,8 daralacağının tahmin  edildiği açıklamada, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 1 küçülmesinin  beklendiği aktarıldı.

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ABD  ekonomisinin bu yıl yüzde 5,7 küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 4,5 büyümesinin  beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı,  2021'de ise yüzde 4,7 büyüyeceği tahmin edildi.

Avrupa'nın öne çıkan ülkelerinden Almanya ekonomisinin 2020'de yüzde  5,5 küçüleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Fransa ekonomisinin yüzde 6,3 ve  İngiltere ekonomisinin yüzde 7 daralmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada,  Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya'nın ekonomisinin ise yüzde  8,2 küçüleceği tahmin edildi.

"KRİZİN KÜRESEL EKONOMİK YAPI İÇİ UZUN VADELİ ETKİLERİ VAR"

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de ekonominin bu yıl yüzde 1  büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl  ise yüzde 7,1 büyüyeceği öngörüldü.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağı, gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin edildi.

Ülkelerin Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik uyguladığı  önlemleri kaldırma sürelerinin ekonomilerin toparlanma hızını belirleyeceğine  dikkat çekilen açıklamada, ekonomik politika önlemlerinin genişlemeye devam  edeceği ve teşviklerin ekonomik zarar netleştikçe büyüdüğü ifade edildi.

Açıklamada, krizin küresel ekonomik yapı için uzun vadeli etkilerinin  olduğu belirtilerek dünya ekonomisindeki küresel entegrasyonun büyük olasılıkla  değişeceği aktarıldı.

PETROL FİYATI TAHMİNLERİ

Petrol fiyatlarının da bu yıl düşük seviyelerde kalmaya devam  edeceğine işaret edilen açıklamada, Brent petrolün spot fiyatının varil başına  ortalama 35 dolar ve Batı Teksas türü (WTI) petrolün fiyatının varil başına  ortalama 30 dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, petrol fiyatlarının 2021'de ekonomik büyüme ve talepteki  toparlanmayla yükselmesinin beklendiği, Brent petrolün varil fiyatının ortalama  45 dolar, WTI petrolün varil fiyatının ise ortalama 40 dolar olacağının tahmin  edildiği ifade edildi.




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