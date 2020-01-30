Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Avrupa Birliği ile daha gevşek bağlara sahip olmasının İngiltere’nin ekonomik temellerini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.
Moody’s uyardı! Ekonomik temeli zayıflatır
30.01.2020 16:44
Son güncelleme : 30.01.2020 16:44
AA
Moody’s açıklamasında, İngiltere ve AB’nin bu yılın aralık ayının sonunda daha gevşek ticaret ilişkileri içerecek bir anlaşmaya varılmasının olası olduğu, bunun da İngiltere’nin ekonomik temelleri açısında yapısal anlamda zayıflamaya yol açabileceğine vurgu yapıldı.
Açıklamada bu durumun, farklı sektörlerde borçlanıcılar açısından kredide negatif unsur oluşturduğu da kaydedildi.
İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından malların ticaretini kapsayan bir anlaşma üzerinde müzakerede bulunacağının altı çizilen açıklamada; hizmetlerin ticaretinde daha derin ve uyumlu bir ilişkiyi sunabilecek bir anlaşmanın sağlamasının beklenmediği bildirildi.
Açıklamada İngiltere ile AB arasında hizmetler alanında 2020 yılının aralık sonuna kadar bir anlaşmaya varılmasının beklenmediği belirtildi.
16:28118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -903,03
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.517
En Düşük
118.256
16:285,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0224
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9857
En Düşük
5,9563
16:286,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6036
En Düşük
6,5593
16:28303,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,57
|Açılış
|: 303,63
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
304,47
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|51.486.607
|% 19,79
|
|PENGD
|3,68
|35.716.079
|% 15,36
|
|SAMAT
|2,80
|24.299.082
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.308.354
|% 10,00
|
|RALYH
|6,80
|3.063
|% 8,80
|
|HUBVC
|25,68
|7.294.646
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|3.241.663
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.419.290
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|6.004.984
|% -19,91
|
|NATEN
|16,06
|17.611.999
|% -17,13
|
|THYAO
|13,66
|1.404.329.378
|% -2,98
|
|IPEKE
|10,07
|558.322.993
|% 3,18
|
|ODAS
|2,03
|446.646.108
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,78
|401.131.124
|% -1,77
|
|ASELS
|23,44
|357.143.875
|% 0,69
|
|ODAS
|2,03
|446.646.108
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,78
|401.131.124
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,65
|225.683.556
|% -1,20
|
|THYAO
|13,66
|1.404.329.378
|% -2,98
|
|KRSTL
|2,27
|233.015.509
|% -1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8083
|7,8474
|% 1,02
|
|Frank
|6,1443
|6,1813
|% 0,86
|
|Riyal
|1,5893
|1,5972
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|1,12
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|20,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|19,20
|
|Yarım
|967
|992
|9,29
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,64
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,05
|
|B. Petrol
|57,70
|57,70
|-1,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:38ADESE
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 642, 402 adet işlem
-
16:37TUKAS
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 026, 049 adet işlem
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -917, 15 kaybederek (% -0.64 ) 143, 020
-
16:35XU100
Endeks 118, 746 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 8, 060.00 milyon TL de
-
16:35FONET
Yüzde -8.09 oranında düşüşle 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 258, 167 adet işlem