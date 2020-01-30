GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Moody’s uyardı! Ekonomik temeli zayıflatır

30.01.2020 16:44

Son güncelleme : 30.01.2020 16:44
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Avrupa Birliği ile daha gevşek bağlara sahip olmasının İngiltere’nin ekonomik temellerini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.



AA

Moody’s açıklamasında, İngiltere ve AB’nin bu yılın aralık ayının sonunda daha gevşek ticaret ilişkileri içerecek bir anlaşmaya varılmasının olası olduğu, bunun da İngiltere’nin ekonomik temelleri açısında yapısal anlamda zayıflamaya yol açabileceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada bu durumun, farklı sektörlerde borçlanıcılar açısından kredide negatif unsur oluşturduğu da kaydedildi.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından malların ticaretini  kapsayan bir anlaşma üzerinde müzakerede bulunacağının altı çizilen açıklamada; hizmetlerin ticaretinde daha derin ve uyumlu bir ilişkiyi sunabilecek bir  anlaşmanın sağlamasının beklenmediği bildirildi.

Açıklamada İngiltere ile AB arasında hizmetler alanında 2020 yılının  aralık sonuna kadar bir anlaşmaya varılmasının beklenmediği belirtildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:28118.786
Değişim :  -0,75% |  -903,03
Açılış :  119.231  
Önceki Kapanış :  119.689  
En Yüksek
119.517 En Düşük
118.256
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 3,39 51.486.607 % 19,79  
PENGD 3,68 35.716.079 % 15,36  
SAMAT 2,80 24.299.082 % 10,67  
BEYAZ 4,18 3.308.354 % 10,00  
RALYH 6,80 3.063 % 8,80  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8083 7,8474 % 1,02  
Frank 6,1443 6,1813 % 0,86  
Riyal 1,5893 1,5972 % 0,38  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.578 1.578 1,12  
Altın Gr. 304 304 1,84  
Cumhuriyet 2.011 2.042 20,00  
Tam 2.001 2.051 19,20  
Yarım 967 992 9,29  
Çeyrek 485 496 4,64  
Gümüş.Ons 17,72 17,75 0,17  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,05  
B. Petrol 57,70 57,70 -1,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru